Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am 10.04.2025, gegen 16.25 Uhr, einen Lagercontainer auf dem Leuster Weg in Brand zu setzten. Hierzu stopften sie Toilettenpapier in die Transportlöcher und zündeten diese an. Das Papier entflammte nur leicht und die Feuerwehr Dülmen konnte das Feuer löschen, ohne dass ein großer Schaden entstand. Die Container ...

