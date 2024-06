Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der A63 bei Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 11:50 Uhr kam es auf der A63, etwa 2 km hinter der Anschlussstelle Kirchheimbolanden in Richtung Kaiserslautern, zu einem schweren Verkehrsunfall. Mehreren Zeugen zufolge ist ein Kleinwagen, besetzt mit einer 67-jährigen Frau und einem 71-jährigen Mann, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug wurde dann zurück auf die Fahrbahn geschleudert, überschlug sich mehrfach und kam letztlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Die zwei schwer verletzten Insassen mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden und wurden durch zwei Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken gebracht. Die Autobahn war für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Kaiserslautern voll gesperrt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell