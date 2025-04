Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, L611

Trickbetrüger halten älteres Ehepaar an und fahren auf der Flucht einen Zeugen fast um

Coesfeld (ots)

Einen 78-jähriger Dülmener und seine Ehefrau hielten bislang unbekannte Trickbetrüger am 10.04.2025, gegen 20.34 Uhr, auf der L611 in Dülmen an. Mit sich führten sie ein Auto mit rumänischem Kennzeichen.

Unter dem Vorwand, dass der Tank leer sei und man dringend Bargeld bräuchte, um Kraftstoff zu besorgen, übergab das Ehepaar den Personen zwanzig Euro. Das bekam ein 44-jähriger Polizeibeamter auf dem Weg zum Dienst mit, erkannte aufgrund seiner polizeilichen Erfahrung direkt den Betrug und hielt an. Er schritt ein und die Täter sprangen sofort in ihren Wagen und flüchteten in Fahrtrichtung Dülmen - BAB 43.

Der Polizeibeamte konnte noch Fotos von den Flüchtenden fertigen, musste jedoch zur Seite springen, um vom Fahrzeug nicht erfasst zu werden und eine Kollision zu verhindern.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter, der das Geld entgegennahm und Beifahrer im Fluchtfahrzeug

- ca. 35-45 Jahre alt - männlich - schlank - osteuropäisches Erscheinungsbild - keine Brille - kein Bart - brauner Hauttyp - Basecap

Fahrer des Fluchtfahrzeugs:

- ca. 40-50 Jahre alt - männlich - osteuropäisches Erscheinungsbild

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell