POL-PB: Brand im Paderborner Riemekeviertel

Paderborn (ots) - (md) Zwischen Montag, 24.02., 19.00 Uhr und Dienstag, 25.02., 11.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Jugendzentrum am Auenhauser Weg in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Mitarbeiterin stellte den Aufbruch der Bürotür am Dienstagmorgen fest. Es entstand Sachschaden, über eventuelles Diebesgut liegen bisher keine Erkenntnisse vor. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und zur ...

