Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen nach einer Auseinandersetzung am Bahnhof in Linz gesucht

Linz (ots)

Am frühen Montagmorgen erhielt die Polizeiinspektion Linz durch einen Zeugen Kenntnis über eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof in Linz, die sich gegen 07:30 Uhr ereignete. Den Angaben des Zeugen zufolge schlugen 5 Jugendliche auf einen gleichaltrigen Jugendlichen ein und schubsten ihn anschließend in einen Aufzug. Als der couragierte Mitteiler intervenieren wollte, gaben alle 6 Beteiligten an, dass die Auseinandersetzung einvernehmlich war und alles in Ordnung sei. Anschließend entfernten sich die Jugendlichen in Richtung Schule. Die Jugendlichen oder Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben können, werden gebeten sich zur Klärung des Sachverhalts bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.

