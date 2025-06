BPOLI LUD: Springmesser sichergestellt

Görlitz (ots) - Am Donnerstag (29. Mai 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Krauschwitz einen 33-jährigen Polen. Der Mann war vom Amtsgericht Vechta wegen Vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln zu einer Geldstrafe in Höhe von 600,00 Euro zuzüglich 442,33 Euro Verfahrenskosten verurteilt worden. Vor Ort zahlte der Verurteilte die ausstehende Summe, wodurch er die drohenden ...

