Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kleingartenanlage zum Schlafen und Handyaufladen genutzt

Hamm-Herringen (ots)

Der Besitzer einer Kleingartenparzelle in der Kleingartenanlage am Zechenweg begab sich am Dienstag, 25. Februar, gegen 16.35 Uhr nichtsahnend zu seinem Kleingarten. Auf dem Weg zu seiner Parzelle sah der 47-jährige Hammenser eine ihm unbekannte männliche Person. Diese machte sich gerade an der Tür einer Kleingartenparzelle zu schaffen.

Nachdem der Zeuge sein Auto geparkt hatte, sah er den Unbekannten nicht mehr. Da der Zeuge vermutete, dass die Person in den Kleingarten eingebrochen war, verständigte der Hammenser die Polizei.

Die Beamten trafen den 37-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat, im Kleingarten auf einem Bett sitzend an. Neben dem 37-Jährigen fanden sie einen Wasserkocher mit heißem Wasser und ein angeschlossenes Handy-Ladekabel.

Es stellte sich heraus, dass der Wohnungslose bereits am Samstag, den 22. Februar zweimal im Kleingarten des Zeugen aufgefallen war. Beim ersten Mal beobachtete ihn der Zeuge mit seiner Videokamera.

Beim zweiten Mal traf der Zeuge den 37-Jährigen auf einer Bank in seiner Parzelle liegend an. Nachdem der Zeuge den Ausweis des Mannes gesehen hatte, verließ dieser die Kleingartenanlage.

Eine 60-jährige Bergkamenerin berichtete den Beamten, dass sich die Person bereits Mitte Januar widerrechtlich in ihrer Kleingartenparzelle aufgehalten habe. An zwei weiteren Kleingartenparzellen stellten die Beamten Hebelmarken an den Türen fest. Ob es hier zu Einbrüchen oder Einbruchsversuchen gekommen ist, wird derzeit noch ermittelt.

Die Beamten nahmen den 37-Jährigen vor Ort vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde er wieder entlassen. (tb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell