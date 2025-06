Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Unerlaubte Arbeitsaufnahme

Görlitz (ots)

In den Abendstunden des Sonntags (1. Juni 2025) kontrollierten Kräfte der Bundesbereitschaftspolizei an der Stadtbrücke Görlitz einen deutschen Renault Trafic. Besetzt war das Fahrzeug mit drei Georgiern. Der Fahrer (20) sowie seine zwei Mitfahrer (23, 18) wiesen sich mit ihren georgischen Reisepässen und den darin befindlichen gültigen polnischen Visa aus. Die Männer waren auf den Weg zur Arbeit. Die benötigten Dokumente für eine Arbeitsaufnahme in Deutschland konnten sie nicht vorweisen. Zudem besteht gegen den 23-Jährigen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Georgier nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell