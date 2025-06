Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Einbruch in Firma

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Händelstraße;

Tatzeit: zwischen 11.06.2025, 10.00 Uhr, und 18.06.2025, 10.00 Uhr;

In eine Firma eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt-Mussum. Die Unbekannten gelangten in das Gebäude an der Händelstraße, indem sie gewaltsam eine Tür öffneten. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit vom 11.06.2025, 10.00 Uhr bis zum 18.06.2025, 10.00 Uhr. Nach ersten Angaben flohen die Täter ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell