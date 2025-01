POL-NOM: Verkehrsunfallflucht durch Geschädigten

Northeim (ots) - Northeim, Einbecker Landstraße, Mittwoch, 22.01.2025, 10.30 - 14.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Mittwoch im Zeitraum von ca. 10.30 - 14.30 Uhr kam es in Northeim in der Einbecker Landstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Unbekannte Personen versuchten die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen und scheiterten. Der Weg in das Treppenhaus gelang aufgrund der unverschlossenen ...

