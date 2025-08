Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuber nach Kellereinbruch und Körperverletzung gesucht

Gelsenkirchen (ots)

In Zusammenhang mit einem räuberischen Diebstahl in Bulmke-Hüllen am späten Sonntagabend, 3. August 2025, sucht die Polizei nach Zeugen. Als ein 64-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Hohenzollernstraße gegen 23.50 Uhr den Hausflur betrat, wurde er auf Licht im Keller aufmerksam und betrat diesen. Dort traf er sogleich auf zwei ihm unbekannte Personen. Der Gelsenkirchener sprach den Mann und die Frau an und wurde unvermittelt von dem Unbekannten, der einen Schraubenzieher sowie weitere Gegenstände in den Händen hielt, geschlagen. Der 64-Jährige ging leicht verletzt zu Boden, verfolgte die beiden Flüchtenden jedoch zunächst, die sich mit weiteren Personen und einem Kinderwagen in Richtung der Straße Im Mühlenfeld entfernten. Später stellte sich heraus, dass ein Kellerraum aufgebrochen worden war und mindestens ein Fahrrad fehlte. Die Polizei sucht nun nach den Tatverdächtigen, eine Beschreibung der Personen liegt nicht vor. Wer hat Verdächtiges beobachtet und kann Angaben zu den Gesuchten machen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

