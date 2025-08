Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Versuchtes Tötungsdelikt in Buer

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Buer am Donnerstag, dem 31. Juli 2025, hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Gegen 22.40 Uhr fuhr ein 29-Jähriger aus Oer-Erkenschwick am Urban-von-Vorst-Weg mehrfach mit seinem Auto auf einen 37-Jährigen aus Gelsenkirchen zu. Dabei erfasste der Autofahrer den 37-Jährigen mit dem Fahrzeug. Der Gelsenkirchener flüchtete in ein Schnellrestaurant, in das der 29-Jährige ihn zu Fuß verfolgte. In der danebenliegenden Tankstelle setzte der Angreifer dem Gelsenkirchener schließlich nach und verletzte ihn dort mit einem Messer schwer. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest und brachten ihn anschließend ins Polizeigewahrsam. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das aufgefundene Messer sowie das Fahrzeug des 29-Jährigen wurden sichergestellt.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, deren Ermittlungen andauern. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0209 365 7112 zu melden oder Hinweise unter der Rufnummer 0209 365 8240 an die Kriminalwache weiterzugeben.

