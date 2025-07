Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Verbrauchermarkt

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Mittwoch, den 30.07.2025 gegen 13:50 Uhr bemerkten eine Mitarbeiterin (26) und eine Kundin (18) eines Verbrauchermarktes im Bahnhofscenter in der Wenzelstraße, wie sich eine 38-Jährige Waren in ihre Kleidung und einen mitgeführten Beutel packte und anschließend versuchte den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen. Die Diebin versuchte sich im Besitz ihrer Beute zu halten, in dem sie die beiden anderen Frauen wegstieß und die Flucht antrat. Eine umsichtige Mitarbeiterin einer nahen Fleischereifiliale hatte die Situation jedoch schnelle erkannt und umgehend die Polizei informiert, die die Täterin noch am Tatort ergreifen und ihr das Diebesgut im Wert von 91 Euro wieder abnehmen konnten. Die 38-jährige hatte sich vor ihrer Tat wohl Mut antrinken müssen, denn sie hatte 1,16 Promille Alkohol intus. Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde gegen die Ladendiebin eingeleitet. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell