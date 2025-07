LPI-G: 90 jährige Vermisste lebendig aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahdnung

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. In der Zeit vom 24.07.2025, 16:00 Uhr bis 25.07.2025, 06:45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Tiergehege in der Straße Flur Rabensleite ein vollständiges Bienenvolk samt zugehöriger Ausrüstung und Inhalt. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Am 25.07.2025 konnten Zubehörteile in der Nähe der "Alten Brauerei" aufgefunden ...

