POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - DIEKHOLZEN - (jpm) Bei einem Unfall am Roten Berg wurde am Donnerstagabend (19.06.2025) ein Motorradfahrer aus der Region Hannover leicht verletzt. Der 19-Jährige kollidierte mit einem Müllfahrzeug, an dessen Steuer ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim saß. Nach ersten Erkenntnissen war der Motorradfahrer gegen 18:50 Uhr in Richtung Diekholzen unterwegs, als er beim Durchfahren einer Kurve ...

