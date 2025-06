POL-HI: Unfall am Roten Berg - Motorradfahrer leicht verletzt

Hildesheim (ots) - Alfeld/Limmer (rst): In der Nacht auf den 18.06.2025, zwischen 17:55 Uhr und 07:45 Uhr, kam es in der Industriestraße in Alfeld (Leine), im Ortsteil Limmer, zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten anschließend Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Betrag. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro, da zusätzlich ...

mehr