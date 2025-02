Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Ladengeschäft

Oberhonnefeld-Gierend (ots)

Am frühen Morgen des 03.02.2025 kam es in Oberhonnefeld-Gierend zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Ladenlokal im Westerwaldpark. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich in den Verkaufsraum und entwendeten einen vierstelligen Betrag an Bargeld. Die Täter wurden bei der Tatausführung videografiert und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden

