Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Halver (ots)

Am 22.07.2024, um 19:09 Uhr und am 05.08.2024, um 14:45 Uhr, entwendeten in der Rossmann Filiale in Halver zwei unbekannte Tatverdächtige diverse Kosmetika. https://polizei.nrw/fahndung/165670 Wer kann der Polizei Lüdenscheid, unter 02351 / 9099 - 0, Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben? (hün)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell