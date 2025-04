POL-MK: Falsche Polizei

Hemer (ots) - Ein 17-Jähriger versteckte in einer Supermarktfiliale am Hademareplatz gleich fünf Flaschen hochprozentigen Alkohol in seinem Rucksack und wollte damit den Laden verlassen. Angestellte bemerkten den Jugendlichen und wollten ihn im Kassenbereich daran hindern, was dazu führte, dass dieser um sich schlug, trat und seinen Rucksack umherschleuderte. Schließlich wurde er überwältigt und die Polizei nahm ihn zur Feststellung seiner Personalien mit zur Wache - ...

mehr