Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme, Diebstahl und mehr

Iserlohn / Letmathe (ots)

Iserlohn - Ruhestörung, Streit, Gewahrsam / Räuberischer Diebstahl / Sachbeschädigung Ein 58-jähriger Iserlohner verursachte gestern in der Barbarastraße um 13:40 Uhr eine erhebliche Ruhestörung. Beim daraufhin folgenden Polizeieinsatz wurde der stark alkoholisierte Iserlohner zur Ruhe ermahnt. Die Ermahnung hielt nur rund 45 Minuten, dann kann es zu einer Auseinandersetzung mit anderen Bewohnern des Mehrfamilienhauses und einem weiteren Polizeieinsatz. Der Ruhestörende habe im Zuge des Streits einen 77-Jährigen gestoßen, einen 73-Jährigen getreten und einen 63-Jährigen ins Gesicht gespuckt. Da der Iserlohner sich nicht beruhigen ließ, wurde er durch die eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

Eine aufmerksame Kundin bemerkte am Montag, gegen 11:00 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Friedrichstraße in Iserlohn, wie ein Ladendieb eine mitgebrachte Sporttasche mit Ware füllte. Als dieser ohne zu bezahlen das Geschäft verließ, nahm sie mit ihrem Fahrzeug die Verfolgung auf. An der Karlstraße sprach sie den Flüchtigen an, woraufhin dieser unvermittelt ein Messer gezogen habe. Der Mann habe sich anschließend über den Radweg in Richtung Bahnhof entfernt. Er wird als männlich, ca. 21-26 Jahre alt, ca. 180-185cm groß, schlank, blond und mit osteuropäischem Akzent beschrieben. Es wurden Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Hinweise werden durch die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegengenommen.

Am späten Montagabend beschädigte eine Gruppe Jugendlicher mutwillig Holzbänke an der "Obersten Stadtkirche" in Iserlohn. Eine Zeugin beobachtete, dass die Gruppe zum Teil in Richtung Bahnhof und zum Teil in Richtung Unnaer Straße flüchtete. Eine Fahndung verlief ohne Feststellungen. Zeugenhinweise werden durch die Iserlohner Polizei entgegengenommen.

Iserlohn-Letmathe - Einbruchsdiebstahl

In der Nacht von Sonntag auf Montag hebelten unbekannte Täter die Tür zum Frühstücksraum eines Hotels in Dröschede auf. Es wurden diverse Gegenstände entwendet, eine genaue Schadensaufstellung steht noch aus. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu den Tätern können bei der Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 gegeben werden. (hün)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell