Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht Falschgeld

Werdohl (ots)

Gleich dreimal wurde die Polizei gestern auf Flasche Fuffziger aufmerksam gemacht. Um 13:45 Uhr an der Inselstraße, zwischen 9.30-14 Uhr und zwischen 13-21 Uhr am Fritz-Thomee-Platz wurden die gefälschten 50 Euro Noten an zur Zahlung verwendet. An der Inselstraße fiel der falsche Schein im Supermarkt beim Zahlen direkt auf, die Dame entfernte sich aus dem Geschäft. Sie trug dunkle lange Haare mit Mittelscheitel und eine dunkle / graue Jacke mit Kapuze. Nun ermittelt die Polizei zu den Taten. (lubo)

