Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B312 - Unfall nach medizinischem Notfall

Am Mittwoch verursachte ein 60-Jähriger bei einem Unfall auf der B312 bei Biberach einen Schaden.

Ulm (ots)

Gegen 19.10 Uhr fuhr der Mann auf der B312 von Riedlingen in Richtung Biberach. Rund 300 Meter vor dem Parkplatz Burrenwald trat bei dem Senior ein plötzliches medizinisches Problem auf. Deshalb geriet der Dacia zunächst auf die Gegenfahrbahn. Anschließend fuhr das Auto rund 100 Meter auf dem Grünstreifen weiter und stieß in eine Böschung. Im dichten Unterholz kam der Pkw des 60-Jährigen zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr, so dass keine weiteren Fahrzeuge gefährdet oder bei dem Unfall beteiligt waren. Die Polizei Biberach ermittelt nun den genauen Sachverhalt. Sie schätzt den Schaden am Dacia auf ca. 7.500 Euro, die Höhe des Schadens an der Flur ist noch unklar. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto.

Hinweis:

Gegen einen medizinischen Notfall können wir uns nicht absichern. Jeder Verkehrsteilnehmer kann jedoch vorausschauend fahren und Rettungskräfte informieren, wenn Dritte durch eigenartige Fahrweisen auffallen oder Unfälle geschehen.

++++0530415

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell