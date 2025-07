Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Mehrere Fahrzeuge in Altenglan mutwillig beschädigt

Altenglan (ots)

In der Nacht vom 17.07.2025 auf den 18.07.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Fahrzeuge in der Ortslage Altenglan. In beiden Fällen wurden Pflastersteine in die Heckscheiben der PKW geworfen, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Entsprechend wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der oder des Verantwortlichen führen, bitte telefonisch unter 0631 - 369 14499 POLIZEI Kusel oder per E-Mail an piku-sel@polizei.rlp.de richten. |PI KUS

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell