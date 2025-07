Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Ein lauter Knall

Nach Unfallflucht Zeugen gesucht!

Breitenbach (Kreis Kusel) (ots)

Ein lauter Knall hat am Freitagabend um 19:23 Uhr Anwohner in der Lautenbacher Straße aufgeschreckt.

Nach Anhörung der Zeugen ergab sich für die Ermittler folgender Sachverhalt: Ein derzeit noch unbekannter Autofahrer fuhr in Richtung Lautenbach und krachte aus noch ungeklärten Gründen in einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota. Dabei wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen hohen vierstelligen Betrag. Anschließend machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub, ohne Kontakt mit der Geschädigten aufzunehmen. Daher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Es ist davon auszugehen, dass weitere Zeugen auf die Kollision aufmerksam geworden sind oder auch auf den davonfahrenden Unfallverursacher, dessen Auto ebenfalls erheblich beschädigt worden sein muss. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg.|li

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg