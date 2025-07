POL-PIKUS: E-Scooter zu schnell unterwegs

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots) - Auf der Landesstraße 354 zwischen Waldmohr und dem Stadtteil Waldziegelhütte ereignete sich am Donnerstag gegen 14:20 Uhr ein Verkehrsunfall. Dort fuhr der 18-jährige Fahrer eines BMW von Waldmohr in Richtung Waldziegelhütte, als ihm in einer Linkskurve ein dunkelblauer Kleinwagen entgegenkam. Nach Aussage des 18-Jährigen fuhr dieser ...

mehr