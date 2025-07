Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Führerschein

Pirmasens (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit sollte am Mittwoch, den 09.07.25 gegen 23:30 Uhr ein PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde kurz vor dem Einmündungsbereich Rodalber Straße / Unterer Sommerwaldweg in Pirmasens das Anhaltesignal "Stopp Polizei" des Funkstreifenwagens betätigt. Der PKW-Fahrer bog daraufhin nach rechts in die Straße Unterer Sommerwaldweg ab, wobei er mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW streifte. Als der PKW-Fahrer kurz darauf zum Stehen kam wurde klar, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der 22-jährige Mann aus Pirmasens wurde als Beschuldigter im Strafverfahren belehrt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt, um einen Weiterfahrt zu verhindern. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. |zie

