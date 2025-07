Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Eine 74-jährige Frau aus Pirmasens parkte am Dienstag, den 08.07.25 im Zeitraum von 10:45 bis 11:30 Uhr ihren blauen Skoda Fabia ordnungsgemäß vorwärts in einer Parklücke auf dem oberen Kaufland Parkdeck in der Wiesenstraße in Pirmasens. In diesem Zeitraum parkte ein bislang unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug rechts neben dem Fahrzeug der Frau ein und stieß hierbei gegen die rechte Fahrzeugseite des Skoda. Hierbei entstand ein geringer Sachschaden an der Beifahrertür in einer Höhe zwischen 30 - 35 cm. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |zie

