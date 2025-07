POL-PDPS: E-Scooterfahrerin verursacht Unfall und flüchtet

Pirmasens (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Donnerstagnachmittag (03.07.2025) einen Mercedes in der Christiansgasse und flüchtete. Der weiße Vito stand in Höhe der Hausnummer 29 in Richtung Schlossstraße am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich zwischen 13 bis 15 Uhr touchierte ein Verkehrsteilnehmer das geparkte Fahrzeug und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei konnte am Heck den ...

