FW-M: Berufsinformationstage am 4.11.2025 und 6.11.2025 bei der Berufsfeuerwehr München

München (ots) - Sonntag, 29. Juni 2025, 21.57 Uhr Werinherstraße Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Er kam in eine Münchner Klinik. Am Sonntagabend ging in der Leitstelle ein Notruf über einen Verkehrsunfall in Ramersdorf ein. Dabei wurde ein Fußgänger von einem Pkw erfasst. Durch den Unfall wurde der 43-jährige Mann in den Grünstreifen geschleudert. Bis zum ...

mehr