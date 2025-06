Feuerwehr München

FW-M: Fußgänger von Pkw erfasst (Ramersdorf)

München (ots)

Sonntag, 29. Juni 2025, 21.57 Uhr

Werinherstraße

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Er kam in eine Münchner Klinik.

Am Sonntagabend ging in der Leitstelle ein Notruf über einen Verkehrsunfall in Ramersdorf ein. Dabei wurde ein Fußgänger von einem Pkw erfasst. Durch den Unfall wurde der 43-jährige Mann in den Grünstreifen geschleudert.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde der Verunfallte von Passanten betreut. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung und forderte einen Notarzt zur Einsatzstelle an. Nach einer weiteren medizinischen Versorgung wurde der Fußgänger in den Schockraum einer Münchner Klinik zur weiteren Behandlung transportiert.

Zur Klärung der Unfallursache ermittelt die Polizei.

(kiß)

