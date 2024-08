Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Zweiflingen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag bei einem Unfall bei Zweiflingen zu. Der 20-Jährige war gegen 12.50 Uhr mit seiner Yamaha auf der Landesstraße 1050 von Zweiflingen kommend in Richtung Heiligenwald unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 61-Jähriger in seinem Ford die Landesstraße 1048 aus Orendelsall kommend und wollte an der Einmündung zur L1050 nach links abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 20-Jährige wurde über den Pkw geschleudert und kam im Grünstreifen zum Liegen. Bei dem Sturz wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

