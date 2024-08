Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Weidezaungerät gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Eine bisher unbekannte Person entwendete am vergangenen Wochenende ein Weidezaungerät in Weikersheim. Die Schafweide, an welcher das Gerät angebracht war, grenzt im Gewann "Weidebrunnen" direkt an die Kreisstraße 2862, zwischen Laudenbach und Ebersbronn. Das Weidezaungerät war von der Straße aus gut sichtbar aufgestellt. Daher hofft die Polizei nun auf Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07934 99470 an den Polizeiposten Weikersheim.

