Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte von Dienstag (01.07.25) auf Mittwoch (02.07.25) einen Am Steinbruch abgestellten PKW und flüchtete. Der Besitzer des schwarzen Peugeot 207 stellte am frühen Mittwochmorgen fest, dass die Fahrertür an seinem Auto eingedrückt war. Dieses war in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich beim rückwärtigen Ausparken aus einer Grundstücksausfahrt, oder beim Rangieren beschädigte der Flüchtige den Peugeot. Vor Ort aufgefundene Kunststoffteile deuten darauf hin, dass hierbei eine der Rückleuchten am Fahrzeug des Verursachers beschädigt wurde. Der entstandene Schaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

