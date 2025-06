Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mundraub im Supermarkt

Schmalkalden (ots)

In einem Verbrauchermarkt in der Renthofstraße in Schmalkalden sprach ein amtsbekannter 39-Jähriger am Freitag, den 20.06.2025 gegen 12:45 Uhr einen Mitarbeiter an und fragte, ob er abgelaufene Nahrungsmittel bekommen könne, da er seit Tagen nichts gegessen habe. Nachdem der Mitarbeiter dies verneinte, bediente sich der Mann kurzerhand selbst an der Salalbar, indem er mit bloßen Händen in die Selbstbedienungsauslagen griff und sich daran verköstigte. Bevor die Polizei eintraf, gönnte er sich noch zwei Flaschen Bier, welche er sich offenbar für den Heimweg aufheben wollte und in seinem Rucksack verschwinden ließ. Der Mann erhielt nebst der Anzeige wegen Ladendiebstahls ein Hausverbot. Die verunreinigten Lebensmittel mussten im Anschluss entsorgt werden.

