Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hausfriedensbruch

Hildburghausen (ots)

Am Wochenende wurden erneut Anzeigen wegen Hausfriedensbruch erstattet, da Personen unberechtigt das Objekt der ehemaligen Kurklinik in Bad Colberg betraten. Auf Befragen gaben die Personen an, dass dieses Objekt als Lost Place in verschiedenen Foren aufgeführt ist und sie deshalb dieses Objekt begangen hatten. Bei Lost Places handelt es sich um vergessene und verlassene Orte. Beim Berteten dieser Orte sollte im Vorhinein geklärt werden, wie die Besitzverhältnisse sind und ob das Betreten erlaubt ist. Das Objekt der ehemaligen Kurklinik in Bad Colberg steht im Privatbesitz und jedes unbefugte Betreten erfüllt den Tatbestand des Hausfriedensbruchs.

