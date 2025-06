Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in betrunkenem Zustand

Pirmasens (ots)

Am 31.05.25 gegen 11:40 Uhr befuhr ein Pkw die Tiroler Straße und wollte nach rechts in die Zweibrücker Straße einbiegen. An der Einmündung überfuhr der Pkw die dortige Verkehrsinsel und verursachte nicht unerheblichen Sachschaden. Anschließend verließ der Pkw die Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet. Der Pkw, sowie der stark alkoholisierte 54-jährige Fahrer konnten im Rahmen der Ermittlungen an der Halteranschrift angetroffen werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. |pips

