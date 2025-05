Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Baucontainer

Höheischweiler (Pirmasens) (ots)

Unbekannte Diebe drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Container in der Steilgasse ein.

Die Täter verschafften sich Zuritt auf das Gelände der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben im Bereich der Kläranlage. Dort brachen sie in den Container einer Baufirma ein. Die Eindringlinge nahmen hochwertige Baumaschinen, unter anderem eine Beleuchtungsanlage für Baustellen und zwei Rüttelplatten mit. Der Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand etwas Verdächtiges dort beobachtet? Hat jemand ein verdächtiges Fahrzeug, eventuell einen Transporter dort beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell