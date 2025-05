Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Obersimten

Obersimten (ots)

Am 28.05.25 zwischen 22:46 Uhr und 22:52 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter in der Kirchstraße in Obersimten in den Gartenbereich eines Einfamilienhauses, um sich dort an einem seitlichen Fenster gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Bei dem Versuch den Rollladen hochzudrücken und das Fenster aufzuhebeln, wurde der unbekannte Täter durch das Auslösen der Alarmanlage gestört und verließ, ohne in das Anwesen gelangen zu können, das Grundstück. Durch den Aufbruchsversuch entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

