Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen Wiederholungstäter fest

Dortmund (ots)

Am Freitagnachmittag (08. November) entwendete ein Mann in einer Drogeriekette des Dortmunder Hauptbahnhofs Ware. Bundespolizisten nahmen den Polizeibekannten in Gewahrsam.

Gegen 13:50 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund über eine Diebstahlshandlung in einem Drogeriemarkt informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf den 53-Jährigen, welcher diesen aufgrund ähnlich gelagerter Sachverhalte einige Tage zuvor im Essener Hauptbahnhof bereits bekannt war. Der Ladendetektiv gab an, dass er beobachtet habe, wie der Deutsche Ware aus dem Regal nahm und dann den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Dabei handelte es sich um eine Chipsdose und ein Getränk im Wert von 4,50 Euro. Gegen den Mann besteht bereits ein gültiges Hausverbot. Die Kameraüberwachung der Filiale zeichnete die Tathandlung auf. Der Wohnungslose äußerte gegenüber den Polizisten, dass er sich weder zu dieser noch zu zukünftigen Taten äußern werde. Die Uniformierten erteilten ihm einen Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof. Dieser Aufforderung kam der Betroffene jedoch nicht nach.

Daraufhin brachten die Einsatzkräfte den Polizeibekannten zur Bundespolizeiwache. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er mit 1,4 Promille alkoholisiert war. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde der Mann in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht.

Die Bundespolizisten leiteten ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls geringwertiger Sachen und Hausfriedensbruchs ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell