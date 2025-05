Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Pirmasens (ots)

Um 23.30 Uhr ging die Sirene im Adolf-Ludwig-Ring im Stadtteil Ruhbank los und schlug zwei unbekannte Diebe in die Flucht. Die Hausbewohner befanden sich zu dieser Zeit zu Hause und verständigten die Polizei. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte konnten die Täter nicht mehr feststellen. Vermutlich kamen die Eindringlinge über den angrenzenden Wald in den rückwärtigen Garten und schlugen eine Scheibe am Wintergarten ein. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2500 Euro. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

