Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wieder versuchen es die Betrüger mit Schockanrufen

Bruchweiler-Bärenbach (Südwestpfalz) (ots)

Ganze 27 betrügerische Anrufe registrierte die Polizei über den Feiertag am 29.05.2025 in der Ortsgemeinde. Bereits am Dienstag (27.05.2025) kam es in der Südwestpfalz zu vermehrten Betrugsversuchen (wir berichteten: https://s.rlp.de/gh7I06D). Auch gestern versuchten die Täter wieder ihre übliche Masche und gaben sich als Polizeibeamte aus, die den Leuten unter anderem eine Geschichte über gefasste Einbrecher in ihrer Straße erzählten. In keinem der Fälle kam es jedoch zu einem tatsächlichen Schadenseintritt. Die Angerufenen durchschauten die Sache und legten auf. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. |krä

