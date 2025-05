Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Widerstand und tätlicher Angriff auf dem Exe

Pirmasens (ots)

Zeugen meldeten am Mittwochabend eine randalierende Frau auf den Exerzierplatz. Um 20 Uhr trafen die verständigten Einsatzkräfte vor Ort auf eine 36-Jährige, die sich sehr aggressiv gegenüber den Einsatzkräften verhielt. Es konnte ermittelt werden, dass die Verantwortliche kurz zuvor einer Jugendlichen eine Ohrfeige erteilt hat. Die Polizisten versuchten die Beschuldigte zu beruhigen, was jedoch nicht möglich war. Diese befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Aus Eigensicherungsgründen wurde sie gefesselt. Beim verbringen in den Funkstreifenwagen trat die Frau gegen die Tür des Wagens. Hier musste ihr eine Spuckschutzhaube angelegt werden, da sie anfing zu spucken und einen Ordnungshüter dabei im Gesicht traf. Sie wurde anschließend in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Die Beschuldigte erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand keine Verletzungen. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Gegen die Frau werden nun entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. |krä

