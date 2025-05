Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: U-Haftbefehl vollstreckt

Pirmasens (ots)

Da er in den zurückliegenden Wochen der Polizei immer wieder dadurch auffiel, dass er in Schlägereien verwickelt war und auch ein Messer einsetzte, wurde er nun verhaftet. Der 17-Jährige wurde am Dienstag (27.05.2025) von der Polizei zu Hause aufgesucht, festgenommen und beim Landgericht Zweibrücken vorgeführt. Nach der richterlichen Anhörung wurde ihm der Untersuchungshaftbefehl eröffnet. Er wurde anschließend in ein Jugendgefängnis gebracht. |krä

