Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Vereinsheim

Mehmels (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag, den 19.06.2025 auf Freitag, den 20.06.2025 wurde in das Vereinsheim am Sportplatz in Mehmels eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten mehrere Türen auf und entwendeten eine Kasse mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Der entstandende Sachschaden ist um ein Vielfaches höher. Es wurden Vernehmungen durchgeführt und Spuren gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Meiningen unter dem Aktenzeichen ST/0159260/2025 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell