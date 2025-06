Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Samstag, den 28.06.25 um 21:30 Uhr, bis Sonntag, den 29.06.2025, gegen 01:40 Uhr, wurde ein schwarzer Chevrolet von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Das Fahrzeug war in dem oben genannten Zeitraum in der Blocksbergstraße in Pirmasens, in Höhe der Kneipe "Grüne Laterne", abgestellt. Offensichtlich rissen die unbekannten Täter zunächst mutwillig das Kennzeichen ab und beschädigten zudem noch die Motorhaube des PKW. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

