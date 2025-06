Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alkoholisiert Unfall verursacht

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 28.06.2025 gegen 18:38 Uhr kam es in der Haseneckstraße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall mit einem Siebensitzer, der mit insgesamt 9 Personen besetzt war. Beim Übergang zur Haseneckstraße zur Auffahrt B 10 kam die Fahrzeugführerin aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss zunächst nach rechts von der Straße ab, übersteuerte schließlich ihren Pkw worauf dieser nach links von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Hierbei wurde die Fahrzeugführerin schwer- und die weiteren 8 Insassen leichtverletzt. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Pirmasens verbracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sie zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste der Zubringer bzw. die Abfahrt zur Bundesstraße 10 für 1 Stunden voll gesperrt werden. |pips

