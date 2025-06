Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung, Täter unbekannt

Rodalben (ots)

Am Morgen des 28.06.2025, gegen etwa 0:15 Uhr, kam es im Bereich der Bahnhaltestelle in Rodalben zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 36-jähriger Geschädigter aus Rodalben sei von mehreren, bislang unbekannten Männern angegriffen und in der Folge mit Faustschlägen und unbekannten Gegenständen traktiert worden. Eine Personenbeschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell