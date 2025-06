Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ohne Versicherungsschutz und fahruntüchtig auf E-Bike unterwegs

Pirmasens (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 28.06.2025, gegen 03:00 Uhr, wurde eine 24-jährige Fahrerin eines nicht versicherten E-Bikes (selbstfahrend, ohne Pedalkraft) in der Schwanenstraße in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Neben dem fehlenden Versicherungsschutz ergaben sich bei der jungen Frau auch drogenbedingte Auffallerscheinungen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Die Polizeibeamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und nahmen die junge Frau mit zur Dienststelle. Dort wurde ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Auf die Frau kommen nun entsprechende Strafverfahren zu. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell