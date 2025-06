POL-PDPS: Pirmasens - Brand eines Papiercontainers bei der Fa. Profine

Polizei Pirmasens (ots) - Am 20.06.2025, kurz vor 10 Uhr, wurde in der Prinzregentenstraße in Münchweiler eine brennende Garage gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Flammen vermutlich durch ein geöffnetes Fenster auf das Wohngebäude übergegriffen hatten. Personen befanden sich nicht im Objekt; eine Katze konnte gerettet werden. Durch das Feuer entstand am Wohnhaus und an der Garage Sachschaden. ...

