Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mountainbike gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

Dreiste Diebe entwendeten am Donnerstagmittag (26.06.2025) in der Geschwister-Scholl-Allee ein hochwertiges Fahrrad. Um 12 Uhr stellte der 16-jährige Geschädigte sein schwarz-weißes Bike, ein Stuntjumper der Marke Specialized an einer Hecke im Bereich des Wendeplatzes bei der Fischtreppe ab. Gegen 13.30 Uhr war das Zweirad verschwunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der fraglichen Zeit im dortigen Bereich etwas Verdächtiges bemerkt? Ist jemandem das Mountainbike aufgefallen? Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder per E-Mail unter pizweibrücken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell